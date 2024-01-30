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30 января, 12:45

Спорт

Новости мира: ISU присудил фигуристам РФ третье место на Олимпиаде-2022

Новости мира: ISU присудил фигуристам РФ третье место на Олимпиаде-2022

Всероссийские соревнования по фигурному катанию проходят в Москве

Сборной России присудили третье место в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине

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Фигуристку Камилу Валиеву лишат девяти титулов

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CAS дисквалифицировал фигуристку Валиеву за нарушение антидопинговых правил на 4 года

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Зимний забег прошел в "Лужниках"

Кубок московского спорта по фигурному катанию прошел в столице

Международный союз конькобежцев (ISU) присудил российским фигуристам третье место в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Такая ситуация произошла после вычета результатов Камилы Валиевой. Кроме того, фигуристка лишилась золотой медали чемпионата Европы 2022 года.

Американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что его технологичному стартапу Neuralink впервые удалось вживить компьютерный чип в мозг человека. Как ожидается, имплант будет усиливать сигналы мозга и позволит управлять цифровыми устройствами силой мысли. Проект рассчитан на помощь парализованным людям. Миллиардер рассказал, что первый доброволец чувствует себя хорошо.

В Китае за порядком на улицах будут следить полицейские беспилотники. Они выглядят как уменьшенная копия обычной патрульной машины. Дроны оснащены проблесковыми маячками, еще в гаджеты добавили функцию распознавания лиц.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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