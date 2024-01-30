Песков не согласился с решением ISU, присудившим фигуристам РФ третье место на Олимпиаде

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Российская сторона не согласна с решением Международного союза конькобежцев (ISU), который лишил золотых медалей российских фигуристов на Олимпиаде в 2022 году. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что РФ не будет пересматривать призовые выплаты российским фигуристам за победу в командном зачете на Олимпиаде в 2022 году.

Вместе с тем Песков подчеркнул важность продолжения работы со всеми международными спортивными организациями для обеспечения прав российских атлетов.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) на четыре года отстранил Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Девушка являлась членом российской команды, которая победила в турнире на Олимпиаде в Пекине. Ее проба от 25 декабря 2021 года показала наличие запрещенного препарата триметазидина.

Решение суда одобрили во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Там назвали непростительным употребление допинга среди детей. В этой связи в WADA призвали государства утвердить уголовную ответственность по делам о распространении допинга среди несовершеннолетних.

Кроме того, в ISU также положительно оценили решение CAS.

Уже 30 января Международный союз конькобежцев присудил российским фигуристам третье место в командном турнире на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Это произошло из-за вычета результата Валиевой. Первое место теперь занимает команда США, далее расположилась Япония.

Новости мира: CAS дисквалифицировал фигуристку Валиеву за нарушение антидопинговых правил