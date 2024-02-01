Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Столичный Театр сатиры планирует возобновить показ спектаклей на основной сцене с 2 февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

Спектакль "Укрощение строптивой", который планировали показать на основной сцене театра 1 февраля, ранее отменили. Причиной тому стали работы по восстановлению полноценного функционирования театра.

"С 2 февраля планируется возобновить показ спектаклей на основной сцене", – говорится в сообщении.

До этого стало известно, что театр отменил часть спектаклей, которые были запланированы на даты до 4 февраля. Речь шла о пяти постановках, за которые посетителям обещали вернуть средства.

28 января в Театре сатиры произошел пожар. Пожарным было трудно справляться с огнем из-за конструктивных особенностей здания. Через некоторое время пожар успешно ликвидировали.

Столичный главк СК РФ организовал по факту произошедшего доследственную проверку.



Театр сатиры отменил часть спектаклей с 1 по 4 февраля