Режиссер Алексей Герман – младший рассказал об отношении к возможностям цифровых платформ

В российский кинопрокат вышла новая работа режиссера – военная драма "Воздух". Фильм рассказывает о подразделении военных летчиц, вставших в годы Великой Отечественной войны на защиту "дороги жизни", по которой перевозили еду и боеприпасы в блокадный Ленинград.

Режиссер Алексей Герман – младший рассказал, как относится к новым возможностям цифровых платформ. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.