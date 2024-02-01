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01 февраля, 16:45

Культура

Режиссер Алексей Герман – младший рассказал об отношении к возможностям цифровых платформ

Режиссер Алексей Герман – младший рассказал об отношении к возможностям цифровых платформ

Режиссер Алексей Герман – младший рассказал, как зрители восприняли киноленту "Воздух"

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В российский кинопрокат вышла новая работа режиссера – военная драма "Воздух". Фильм рассказывает о подразделении военных летчиц, вставших в годы Великой Отечественной войны на защиту "дороги жизни", по которой перевозили еду и боеприпасы в блокадный Ленинград.

Режиссер Алексей Герман – младший рассказал, как относится к новым возможностям цифровых платформ. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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