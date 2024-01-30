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30 января, 14:00

Культура

"Сити": столичные спектакли, которые посвящены блокаде Ленинграда

"Сити": столичные спектакли, которые посвящены блокаде Ленинграда

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Команда "Сити" сделала подборку новых спектаклей в столичных театрах, которые посвящены теме блокады Ленинграда. Можно посмотреть постановку Театра кукол имени С. В. Образцова "Ленинградка" – спектакль является лауреатом премии "Золотая Маска". Это история о том, как зимой в разбомбленном доме выживала девочка Валя. Ближайшие показы состоятся 23 февраля и 29 марта.

"Никогда не поздно, даже за день до смерти начать все сначала", – эта фраза неоднократно повторяется героями спектакля по пьесе Алексея Арбузова "Мой бедный Марат" в Театре Виктюка. Ближайшие показы состоятся 3 февраля и 3 марта.

Театр Российской армии представил москвичам и гостям столицы премьеру спектакля "Не бойся быть счастливым" в постановке режиссера Ивана Судакова. Следующие даты, когда можно посмотреть постановку, – 7 февраля, 1 и 15 марта.

Подробнее – в программе "Сити".

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