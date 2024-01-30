Компания Маска Neuralink впервые вживила имплант в мозг человека

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Нейротехнологическая компания Neuralink впервые вживила имплант в человеческий мозг. Об этом сообщил основатель компании, американский миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети X.

Он рассказал, что первый доброволец хорошо восстанавливается после проведенной операции. Первые полученные данные о работе устройства демонстрируют многообещающие результаты, добавил Маск.

В мае прошлого года компания Маска по производству чипов для мозга Neuralink объявила о том, что получила разрешение регулятора для клинических исследований на людях.

До этого Илон Маск заявил, что чипирование людей позволит им эффективно интегрироваться с искусственным интеллектом благодаря стимулированию активности мозга.

Компании Илона Маска разрешили испытать чипы для мозга на людях