27 января, 22:30Общество
Со дня полного снятия блокады Ленинграда прошло 80 лет
Со дня полного снятия блокады Ленинграда прошло 80 лет. По всей стране вспоминают всех, кто выдержал почти 900 дней окружения, страшный голод и потери близких. Тех, кто совершил небывалый подвиг. В Санкт-Петербурге в память о героях возложили цветы и венки к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище. В церемонии принял участие председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
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