Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 22:30

Общество

Со дня полного снятия блокады Ленинграда прошло 80 лет

Со дня полного снятия блокады Ленинграда прошло 80 лет

Больше тысячи китайских фанатов пришли на встречу с фигуристкой Аней Щербаковой

С февраля в России увеличат маткапитал и пособия по уходу за ребенком и другие выплаты

В Санкт-Петербурге проходят памятные мероприятия

В честь 80-й годовщины снятия блокады Ленинграда в столице провели акцию "Москва помнит"

С момента открытия Мавзолея Ленина исполнилось 100 лет

В честь 80-й годовщины снятия блокады Ленинграда в столице провели акцию "Москва помнит"

Почти 100% технологий, применяемых Росатомом, являются отечественными – Лихачев

Москвичей на следующей неделе ждет оттепель

В Москве прогнозируются метели

Со дня полного снятия блокады Ленинграда прошло 80 лет. По всей стране вспоминают всех, кто выдержал почти 900 дней окружения, страшный голод и потери близких. Тех, кто совершил небывалый подвиг. В Санкт-Петербурге в память о героях возложили цветы и венки к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище. В церемонии принял участие председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЮлия Неклесова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика