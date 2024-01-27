Со дня полного снятия блокады Ленинграда прошло 80 лет. По всей стране вспоминают всех, кто выдержал почти 900 дней окружения, страшный голод и потери близких. Тех, кто совершил небывалый подвиг. В Санкт-Петербурге в память о героях возложили цветы и венки к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище. В церемонии принял участие председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

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