ГД приняла в I чтении проект об оказании услуг по реабилитации инвалидов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который уточняет полномочия федеральных органов исполнительной власти по вопросам комплексного предоставления услуг по реабилитации и абилитации инвалидов и полномочия исполнительных органов субъектов России по организации и предоставлению таких услуг в них. Об этом пишет РИА Новости.

Если закон будет принят, это позволит создать комплексную систему поддержки инвалидов, от социально-психологической и медицинской помощи до профориентации и переобучения. Помимо этого, будут введены единые стандарты реабилитации людей с ограниченными возможностями, подчеркнул председатель ГД Вячеслав Володин.

Уточняется, что документ регламентирует вопросы реабилитации и взрослых, и детей. По словам Володина, помощь, оказываемая детям в возрасте до трех лет с нарушениями в развитии и их семьям, выделяется в отдельное реабилитационное направление впервые.

Председатель ГД заявил, что законопроект направлен на улучшение жизни более 730 тысяч детей-инвалидов и почти 11 миллионов людей с ограниченными возможностями. По его мнению, программы реабилитации могут отличаться в разных регионах, если нет единых подходов и стандартов.

"Зачастую в первую очередь думают о том, как оказать такому человеку медицинскую помощь, но забывают, что не менее важно помочь ему адаптироваться в быту, найти новую профессию, организовать досуг", – сказал Володин.

Он напомнил, что во время выездного совещания Совета ГД в Калининградской области депутаты посетили предприятие, которое производит технические средства реабилитации для людей с ограниченными возможностями. Володин отметил, что необходимо поддержать российских производителей, чтобы граждане были обеспечены качественными и доступными по цене ТСР в полном объеме.

Уточняется, что для этого нужно внести изменения в 44-ФЗ ("О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"). Вопрос будет прорабатываться в осеннюю сессию.

Ранее депутат ГД Василий Власов предложил сократить в России возраст выхода на пенсию для граждан, которые осуществляли трудовую деятельность, связанную с уходом за инвалидами. Соответствующее обращение парламентарий направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.

До этого в Госдуму внесли законопроект, которым предполагается дать право на четыре дополнительных выходных дня в месяц родителям инвалидов, достигших 18-летнего возраста. Депутаты связали свою инициативу с многочисленными просьбами родителей, которые указывали на то, что дети-инвалиды требуют постоянного ухода.

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