"Сити": топ-3 выставки в столичном регионе

Команда "Сити" собрала подборку из трех интересных выставок недели. На третьем месте расположилась экспозиция "Жизнь плотская", которая проходит в новом филиале галереи POP/OFF/ART на Патриарших прудах. Автор картин Евгений Михнов-Войтенко вдохновлялся джазом и эстетикой женского тела.

Второе место заняли сразу две выставки – "Монолит" и "Гнездышко" художника Чжао Баньди. На вершине рейтинга – "Руанские соборы". Исследование картин Клода Моне из собрания ГМИИ имени А. С. Пушкина". Экспозиция представляет результаты анализа двух картин французского художника.

Подробнее – в программе "Сити".