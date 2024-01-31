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31 января, 17:00

Культура

"Сити": топ-3 выставки в столичном регионе

"Сити": топ-3 выставки в столичном регионе

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Команда "Сити" собрала подборку из трех интересных выставок недели. На третьем месте расположилась экспозиция "Жизнь плотская", которая проходит в новом филиале галереи POP/OFF/ART на Патриарших прудах. Автор картин Евгений Михнов-Войтенко вдохновлялся джазом и эстетикой женского тела.

Второе место заняли сразу две выставки – "Монолит" и "Гнездышко" художника Чжао Баньди. На вершине рейтинга – "Руанские соборы". Исследование картин Клода Моне из собрания ГМИИ имени А. С. Пушкина". Экспозиция представляет результаты анализа двух картин французского художника.

Подробнее – в программе "Сити".

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