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31 января, 15:00

Культура

Государственный исторический музей будет продавать билеты со скидкой в честь дня рождения

Государственный исторический музей будет продавать билеты со скидкой в честь дня рождения

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Исторический музей в честь своего дня рождения будет продавать билеты за полцены. В праздничную дату, 9 февраля, сотрудники проведут тематические экскурсии, лекции и мастер-классы. А для гостей с ограничениями по здоровью музей национальной истории приготовил специальную программу.

Билеты на экспозиции и выставки можно приобрести в кассах или на сайте культурного учреждения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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