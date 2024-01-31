Государственный исторический музей будет продавать билеты со скидкой в честь дня рождения

Исторический музей в честь своего дня рождения будет продавать билеты за полцены. В праздничную дату, 9 февраля, сотрудники проведут тематические экскурсии, лекции и мастер-классы. А для гостей с ограничениями по здоровью музей национальной истории приготовил специальную программу.

Билеты на экспозиции и выставки можно приобрести в кассах или на сайте культурного учреждения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.