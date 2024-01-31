Выставка "Быть динамовцем" открылась в центре "Зотов" в Москве

Специальная выставка, приуроченная к столетнему юбилею общества "Динамо", открылась в центре "Зотов". Экспозиция "Быть динамовцем" условно поделена на три части и рассказывает о соревнованиях, спортивных парадах и товариществе.

Посетители узнают все о зарождении спортивного общества в 1923 году, его деятельности в эпоху конструктивизма, в молодом советском государстве и о результатах пути. Что еще интересного есть на выставке?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.