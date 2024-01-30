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30 января, 12:45

Культура

Выставку "От киноателье до киноконцерна" открыли в музее "Мосфильма" к юбилею киностудии

Выставку "От киноателье до киноконцерна" открыли в музее "Мосфильма" к юбилею киностудии

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В центральном зале музея "Мосфильма" открылась постоянная экспозиция к 100-летию со дня основания киностудии. На выставке "От киноателье до киноконцерна" представлен весь процесс создания фильма.

Экспозиция погружает посетителей в золотую эпоху советского кино, когда создавали картины, ставшие шедеврами: "Иван Васильевич меняет профессию", "Служебный роман", "Летят журавли" и другие фильмы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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