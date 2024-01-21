21 января, 18:45Культура
Театр "Новая опера" представил спектакль "Война и мир. Наташа и Андрей"
Театр "Новая опера" представил спектакль "Война и мир. Наташа и Андрей". Акцент сделан на любовной истории из романа Льва Толстого.
Особенность этой версии оперы в том, что она создана исключительно силами молодой команды. Музыкальный руководитель и дирижер Тимур Зангиев впервые выступает в "Новой Опере", а режиссер Алексей Мартынов дебютирует в оперном жанре.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.