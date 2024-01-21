Театр "Новая опера" представил спектакль "Война и мир. Наташа и Андрей". Акцент сделан на любовной истории из романа Льва Толстого.

Особенность этой версии оперы в том, что она создана исключительно силами молодой команды. Музыкальный руководитель и дирижер Тимур Зангиев впервые выступает в "Новой Опере", а режиссер Алексей Мартынов дебютирует в оперном жанре.

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