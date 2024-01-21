Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января, 18:45

Культура

Театр "Новая опера" представил спектакль "Война и мир. Наташа и Андрей"

Театр "Новая опера" представил спектакль "Война и мир. Наташа и Андрей"

Очереди у галерей и музеев заметили в завершающий день акции "Московской музейной недели"

Экспозиция "Куплю гараж" в Музее Москвы будет работать бесплатно 21 января

Реставрацию 22 скульптур на здании РГБ выполнили в рекордные сроки – Собянин

Музей Москвы и дом Гоголя ждут посетителей 21 января в рамках музейной недели

Москвичам рассказали о музейной неделе в столице

"Раскрывая тайны звезд": к 90-летию Василия Ланового

Оперу "Севильский цирюльник" показали на экране столичного кинотеатра "Октябрь"

"Откройте, Давид": Ольга Ломоносова

Москвичам организовали день строительства на выставке-форуме "Россия"

Театр "Новая опера" представил спектакль "Война и мир. Наташа и Андрей". Акцент сделан на любовной истории из романа Льва Толстого.

Особенность этой версии оперы в том, что она создана исключительно силами молодой команды. Музыкальный руководитель и дирижер Тимур Зангиев впервые выступает в "Новой Опере", а режиссер Алексей Мартынов дебютирует в оперном жанре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравидеоЕкатерина ФоменкоАнастасия Арсланова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика