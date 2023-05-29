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Культура

"Сити": военный боевик "Переводчик" вышел на экраны кинотеатров в РФ

"Сити": военный боевик "Переводчик" вышел на экраны кинотеатров в РФ

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Военный боевик "Переводчик" вышел на экраны кинотеатров в РФ. Режиссер фильма – Гай Ричи.

События киноленты разворачиваются в Афганистане. В центре сюжета – солдат Джон Кинли и переводчик Ахмед из местных жителей, которые помогают американским военным получить гражданство и сбежать за границу. Во время опасной операции погибает весь отряд Джона, а его самого тяжело ранят.

Афганец спасает чужака и тащит его на себе через полстраны. Джон приходит в себя уже на родине, а Ахмеду отказали в гражданстве, к тому же за ним и его семьей стали охотиться террористы. Американский солдат решает вернуться, чтобы спасти переводчика.

Подробнее – в сюжете проекта The City.

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