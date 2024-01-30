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30 января, 17:00

Культура

"Сити": топ-3 спектакля, посвященных снятию блокады Ленинграда

"Сити": топ-3 спектакля, посвященных снятию блокады Ленинграда

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Команда "Сити" сделала подборку спектаклей, посвященных теме блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Так, в Театре Романа Виктюка показывают драматическую постановку "Мой бедный Марат" по пьесе Алексея Арбузова. В ее основу легла история отношений трех главных героев – Марата, Лики и Леонидика.

Тем временем в театре имени Н. В. Гоголя 31 января пройдет спектакль "Живые и мертвые. Солдатами не рождаются" по трилогии Константина Симонова "Живые и мертвые". А в Театре кукол имени С. В. Образцова дают спектакль "Ленинградка", основанный на истории выживания маленькой девочки Вали в разбомбленном доме.

Подробнее – в программе "Сити".

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