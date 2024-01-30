Карен Шахназаров рассказал, без каких сотрудников не обходятся съемки фильма

Одна из главных тем эфира Москва 24 30 января – 100-летие "Мосфильма". Генеральный директор киноконцерна Карен Шахназаров дал интервью, в котором отметил важную роль каждого сотрудника в системе кинопроизводства и на съемочной площадке.

По его словам, фильм невозможно сделать без десятков людей, в том числе незаметных зрителю. Среди них – ассистенты по актерам, ассистенты по камерам, вторые операторы, декораторы, рабочие, которые строят декорации, бутафоры, звукорежиссеры перезаписи, звукорежиссеры музыки, монтажеры, водители.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.