"Сити": топ-5 концертов недели

Команда "Сити" сделала подборку из топ-5 главных музыкальных событий недели. Замыкает пятерку концерт группы Scorpions в Московском доме музыки.

Четвертое место занимает концерт Российского национального оркестра с академическим хором. Музыканты исполнят кантату Шуберта и музыкальные произведения Бетховена. На третьем месте – симфония № 2 "Я’ОНИ’МЫ". Серебро досталось концерту ансамбля Simple Music Ensemble, на котором прозвучат хиты группы Linkin Park. На вершине рейтинга – праздничное шоу "Танго страсти Астора Пьяццоллы” в Государственном Кремлевском дворце.

Подробнее – в программе "Сити".