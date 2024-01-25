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25 января, 18:00

Культура

Премьера спектакля "Веселые ребята" состоялась на новой сцене театра на Таганке

Премьера спектакля "Веселые ребята" состоялась на новой сцене театра на Таганке

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На новой сцене театра на Таганке состоялась премьера "Веселых ребят". Режиссер Денис Азаров решил вернуться к сюжету советской комедии, которая вышла 90 лет назад и перевернула представления об отечественном кинематографе. Современных зрителей ждет теплая атмосфера старого кино и музыка Исаака и Максима Дунаевских в исполнении живого оркестра.

Что изменилось в новой версии "Веселых ребят"? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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