Премьера спектакля "Веселые ребята" состоялась на новой сцене театра на Таганке

На новой сцене театра на Таганке состоялась премьера "Веселых ребят". Режиссер Денис Азаров решил вернуться к сюжету советской комедии, которая вышла 90 лет назад и перевернула представления об отечественном кинематографе. Современных зрителей ждет теплая атмосфера старого кино и музыка Исаака и Максима Дунаевских в исполнении живого оркестра.

Что изменилось в новой версии "Веселых ребят"? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

