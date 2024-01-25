25 января, 07:30Культура
Москвичам рассказали, как провести свободное время 25 января
25 января в культурную программу в Москве вошли два кинопоказа, спектакль и концерт. Так, в прокат вышла отечественная драма "Мастер и Маргарита" с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь в главных ролях.
Кроме того, в столичных кинотеатрах можно посмотреть британский триллер "Иллюзия превосходства". Тем временем в театре Гоголя 25 января дают спектакль-комедию "Иллюзия превосходства", а в "Мумий Тролль Bar" состоится трибьют-шоу The Beatlove.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.