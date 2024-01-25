Москвичам рассказали, как провести свободное время 25 января

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25 января, 07:30

Культура

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25 января в культурную программу в Москве вошли два кинопоказа, спектакль и концерт. Так, в прокат вышла отечественная драма "Мастер и Маргарита" с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь в главных ролях.

Кроме того, в столичных кинотеатрах можно посмотреть британский триллер "Иллюзия превосходства". Тем временем в театре Гоголя 25 января дают спектакль-комедию "Иллюзия превосходства", а в "Мумий Тролль Bar" состоится трибьют-шоу The Beatlove.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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