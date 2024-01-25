Москва онлайн покажет забег в рамках зимнего Дня московского спорта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

28 января зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть забег в рамках программы зимнего Дня московского спорта. Корреспондент Лариса Соколова пообщается с участниками и расскажет о мероприятии.

Спортсмены проверят свои силы на дистанции пять километров. Маршрут забега начнется от центральной площади "Лужников" и пройдет по Лужнецкой набережной. Все участники получат памятные медали.

Территория "Лужников" в этот день будет поделена на тематические зоны: керлинг, дриблинг, баскетбол, волейбол, биатлон, снежный дартс.

Взрослые и дети смогут принять участие в различных эстафетах, конкурсах и мастер-классах, а также посмотреть мультфильмы и послушать живую музыку.

Смотрите прямую трансляцию 28 января в 10:35 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.