В Москве начался прием заявок на участие в проекте "Плейлист Моспродюсер. Музыка в парках"

В Москве стартовал прием заявок на участие в новом сезоне проекта "Плейлист Моспродюссер. Музыка в парках". Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Деловой центр по городской программе построят в Обручевском районе столицы. В здании разместят офисы, торговые объекты, кафе, ресторан, супермаркет и паркинг. Кроме того, рядом обустроят дополнительную парковку и прогулочную зону с местами для отдыха.