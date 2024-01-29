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29 января, 10:30

Культура

В Москве начался прием заявок на участие в проекте "Плейлист Моспродюсер. Музыка в парках"

В Москве начался прием заявок на участие в проекте "Плейлист Моспродюсер. Музыка в парках"

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В Москве стартовал прием заявок на участие в новом сезоне проекта "Плейлист Моспродюссер. Музыка в парках". Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Деловой центр по городской программе построят в Обручевском районе столицы. В здании разместят офисы, торговые объекты, кафе, ресторан, супермаркет и паркинг. Кроме того, рядом обустроят дополнительную парковку и прогулочную зону с местами для отдыха.

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