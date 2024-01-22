Сервис "Вместе с культурой" помог москвичам провести 200 мероприятий в новогодние каникулы

За время новогодних каникул москвичи провели около 200 мероприятий на площадках сервиса краткосрочной аренды городских пространств "Вместе с культурой". Об этом сообщается на портале mos.ru.

Помещения в культурных учреждениях столицы бронировали для встреч, мастер-классов, тренингов, спектаклей, концертов и выставок. В каталоге сервиса "Вместе с культурой" представлено более 1 300 площадок, расположенных в разных районах города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.