"Раскрывая тайны звезд": звездные фурии

Несмотря на то, что актерская профессия считается зависимой, некоторые советские артистки не могли с этим согласиться. Их несносный характер, капризы и сумасбродство делали их совершенно неуправляемыми до такой степени, что режиссеры отказывались с ними работать.

Судьба – это характер. И если хочешь повернуть судьбу в другое русло, нужно в первую очередь изменить характер. Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".