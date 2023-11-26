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26 ноября, 14:00

Культура

"Раскрывая тайны звезд": звездные фурии

"Раскрывая тайны звезд": звездные фурии

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Несмотря на то, что актерская профессия считается зависимой, некоторые советские артистки не могли с этим согласиться. Их несносный характер, капризы и сумасбродство делали их совершенно неуправляемыми до такой степени, что режиссеры отказывались с ними работать.

Судьба – это характер. И если хочешь повернуть судьбу в другое русло, нужно в первую очередь изменить характер. Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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Программа: Раскрывая тайны звёзд
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