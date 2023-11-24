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24 ноября, 13:50

Культура

"Сити": панк-сказка "Король и Шут" на "ЦСКА Арене" в Москве

"Сити": панк-сказка "Король и Шут" на "ЦСКА Арене" в Москве

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Песни группы "Король и Шут" прозвучат на "ЦСКА Арене" в симфонической аранжировке 24 и 25 ноября. Весной вышел сериал, посвященный группе, затем прошла выставка на "Винзаводе". Теперь фанатов группы ждет панк-сказка в исполнении Imperial Orchestra.

В 2023 году группе исполнилось 35 лет, их песни помнят и любят миллионы людей. Во время шоу артистов переоденут в костюмы персонажей из песен участников группы "Король и Шут", за дирижерский пульт встанет Мертвый Анархист. Сопровождать это будет видеомаппинг. Подробнее – в программе “Сити”.

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культуравидеоПолина Федосова
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