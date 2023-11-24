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24 ноября, 17:00

Культура

"Сити": пять концертов российских звезд 25–26 ноября

"Сити": пять концертов российских звезд 25–26 ноября

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Команда "Сити" сделала подборку топ-5 концертов российских звезд, которые можно будет посетить в выходные 25–26 ноября. Пятую строчку заняла Юлия Савичева с программой "Стихия" в Мумий Тролль Music Bar.

Четвертое место – концерт оркестра Imperial Orchestra, который исполнит песни рок-группы "Король и Шут" на "ЦСКА Арене". Третье место заняла инди-рок-группа "Сироткин" с концертом в VK Stadium, второе – Мэри Гу с выступлением в VK Gipsy. Возглавила рейтинг Ольга Бузова с тремя концертами, посвященными трем периодам ее жизни.

Подробнее – в программе “Сити”.

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