"Сити": пять концертов российских звезд 25–26 ноября

Команда "Сити" сделала подборку топ-5 концертов российских звезд, которые можно будет посетить в выходные 25–26 ноября. Пятую строчку заняла Юлия Савичева с программой "Стихия" в Мумий Тролль Music Bar.

Четвертое место – концерт оркестра Imperial Orchestra, который исполнит песни рок-группы "Король и Шут" на "ЦСКА Арене". Третье место заняла инди-рок-группа "Сироткин" с концертом в VK Stadium, второе – Мэри Гу с выступлением в VK Gipsy. Возглавила рейтинг Ольга Бузова с тремя концертами, посвященными трем периодам ее жизни.

Подробнее – в программе “Сити”.