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28 января, 10:45

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Собянин: около 270 премьер было в столичных театрах в 2023 году

Собянин: около 270 премьер было в столичных театрах в 2023 году

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Около 270 премьер спектаклей состоялись в московских театрах в 2023 году. Сергей Собянин рассказал, что столица по праву считается одним из мировых центров этой сферы искусства.

В 2023 году на сцене начали играть "Лес" в театре Маяковского – постановка вышла в честь 200-летия драматурга Александра Островского. Еще прошли такие премьеры, как "Смертельный номер" в "Театре Олега Табакова", "Вишневый сад" в Мастерской Петра Фоменко, "Зойкина квартира" в театре имени Пушкина и "Норма" в театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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