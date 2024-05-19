Два взрыва прогремели в Славянском районе Кубани из-за атаки БПЛА

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В Славянском районе Краснодарского края в результате атаки беспилотников произошли два взрыва. Об этом рассказал глава района Роман Синяговский в своем телеграм-канале.

По его словам, один взрыв зафиксирован в районе старого кладбища, другой – в хуторе Трудобеликовский.

Ранее в Севастополе частично отключили энергоснабжения после падения обломков сбитых БПЛА на подстанцию "Севастополь". Губернатор города Михаил Развожаев сказал, что специалисты приступят к восстановлению энергоснабжения после отбития атаки.