Сирена ракетной опасности запущена в Белгородской области

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Сигнал, предупреждающий о ракетной опасности, сработал на территории всей Белгородской области. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале главы региона Вячеслава Гладкова.

"Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", – призвал он в публикации.

Утром 19 мая силы противовоздушной обороны РФ сбили дрон ВСУ над регионом.

До этого сообщалось о гибели человека в результате атаки украинских беспилотников по селу Новая Наумовка Белгородского района. Еще один мирный житель получил ранение, ему была оказана необходимая медпомощь.

