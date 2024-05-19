Глава МО Словакии: жизни премьера Фицо ничего не угрожает

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В настоящее время жизни премьера Словакии Роберта Фицо ничего не угрожает, рассказал глава Минобороны республики Роберт Калиняк. По его словам, врачам удалось приблизиться к позитивному прогнозу относительно его состояния.

"Премьер вышел из ситуации, которая непосредственно угрожала его жизни, но ситуация все еще серьезная, ему необходима интенсивная медицинская помощь", – цитирует его РИА Новости.

Калиняк уточнил, что в ближайшей перспективе Фицо не будут транспортировать в другую больницу. Сейчас его состояние стабильно, уточнил он.

Нападение на премьера страны произошло 15 мая в городе Гандлова, когда он вышел к людям после выездного заседания кабмина. Затем прозвучало 5 выстрелов, и политик упал на землю.

Его оперативно доставили в больницу, врачам удалось стабилизировать его состояние. Фицо провели операцию для остановки кровоизлияния в брюшной полости.

В совершении покушения подозревают 71-летнего Юрая Цинтулу. 18 мая суд принял решение о заключении обвиняемого под стражу. Известно, что мужчина не раз выражал недовольство относительно действий властей.

