Системы ПВО РФ уничтожили 57 БПЛА над Краснодарским краем

Фото: Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь на 19 мая системы противовоздушной обороны РФ перехватили и уничтожили 57 беспилотников над Краснодарским краем. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Также за ночь были уничтожены девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один беспилотный летательный аппарат над Республикой Крым. Еще три БПЛА обезврежены над Белгородской областью.

Ранее в западной части Черного моря и на Днепре ликвидировали два быстроходных безэкипажных катера ВСУ.

До этого системы ПВО уничтожили оперативно-тактическую ракету "Точка-У" над Белгородской областью и БПЛА самолетного типа над Брянской областью. Попытка атаки киевского режима была пресечена 17 мая около 19:40 по московскому времени.