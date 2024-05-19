19 мая, 10:22Общество
Володин поздравил фармацевтических работников с профессиональным праздником
Фото: kremlin.ru
Фармацевтические работники отмечают профессиональный праздник 19 мая. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил представителей отрасли. Телеграмма появилась на официальном портале нижней палаты.
"Благодаря знаниям, компетентности и ответственному отношению к делу работников фармацевтической отрасли разрабатываются и производятся лекарственные препараты. Вы помогаете людям определиться с выбором лекарств, бороться с недугами, восстанавливаться после болезни. Это важный труд", – говорится в тексте.
Спикер пожелал специалистам успехов в их деятельности.
Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии фармацевтической отрасли в Москве. Так, три офсетных контракта было заключено с фармпроизводителем "Р-Фарм", который уже поставляет препараты для лечения онкологических, кардиологических и других заболеваний. С 2026 года он будет поставлять препараты для лечения диабета, сердечно-сосудистых и ревматологических заболеваний.
Кроме того, два соглашения город заключил с компанией "Велфарм-М", которая с 2025 года начнет поставлять кардиопротективные, противовоспалительные, гипогликемические и антигистаминные лекарства по 20 международным непатентованным наименованиям.
Производство лекарств в Москве выросло почти в 2,5 раза за 5 лет