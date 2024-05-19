Володин поздравил фармацевтических работников с профессиональным праздником

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Фармацевтические работники отмечают профессиональный праздник 19 мая. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил представителей отрасли. Телеграмма появилась на официальном портале нижней палаты.

"Благодаря знаниям, компетентности и ответственному отношению к делу работников фармацевтической отрасли разрабатываются и производятся лекарственные препараты. Вы помогаете людям определиться с выбором лекарств, бороться с недугами, восстанавливаться после болезни. Это важный труд", – говорится в тексте.

Спикер пожелал специалистам успехов в их деятельности.

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии фармацевтической отрасли в Москве. Так, три офсетных контракта было заключено с фармпроизводителем "Р-Фарм", который уже поставляет препараты для лечения онкологических, кардиологических и других заболеваний. С 2026 года он будет поставлять препараты для лечения диабета, сердечно-сосудистых и ревматологических заболеваний.

Кроме того, два соглашения город заключил с компанией "Велфарм-М", которая с 2025 года начнет поставлять кардиопротективные, противовоспалительные, гипогликемические и антигистаминные лекарства по 20 международным непатентованным наименованиям.

