Более 10 тысяч человек вывезены из Харьковской области

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Свыше 10 тысяч человек вывезены в рамках эвакуации из Харьковской области, рассказал глава военной администрации региона Олег Синегубов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его соцсети.

"Всего эвакуировали 10 314 человек из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов", – уточнил он.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предупредил о скорых тяжелых боях под Харьковом.

Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, указал на возможную потерю контроля над Харьковом, из-за чего начал требовать от Запада новый пакет вооружения. По его мнению, весь мир виноват в ситуации, которая сложилась в Харьковской области.

ВС РФ освободили более 200 квадратных километров в регионе. Ежедневно сообщается о переходе под контроль российской армии новых населенных пунктов.

