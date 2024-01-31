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31 января, 23:55

Культура

В российский кинопрокат выходит семейная драма "Детка"

В российский кинопрокат выходит семейная драма "Детка"

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В Москве прошла премьера новой российской драмы под названием "Детка" от киностудии "Ленфильм". Режиссер фильма обращается к истории сложных взаимоотношений матери и дочери, поисках себя, любви и обретению главных смыслов жизни.

По сюжету восемнадцатилетняя Даша, которую в одиночку вырастил отец, сбегает из дома в поисках ответов на вечные вопросы: что со мной не так, если мама меня бросила?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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