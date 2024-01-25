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25 января, 13:00

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Историческое здание биржи на Ильинке будет отреставрировано – Собянин

Историческое здание биржи на Ильинке будет отреставрировано – Собянин

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В Москве отреставрируют историческое здание биржи на Ильинке, которое занимает Торгово-промышленная палата России. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Здание необычной формы с металлической кровлей было построено в 1870-х годах по проекту архитектора А. С. Каминского. На здании в данный момент есть трещины, в некоторых местах осыпалась штукатурка и краска, а металлические конструкции заржавели. Специалисты не только приведут в порядок фасад и кровлю, но и восстановят все утраченные элементы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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