Желтый уровень опасности продлили в Москве до конца недели из-за гололедицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности до 18:00 28 января в связи с гололедицей на дорогах. Об этом рассказали на сайте Гидрометцентра России.

До этого предупреждение действовало до 14:00 25 января.

При этом главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале заявила, что гололедица в столичном регионе продолжит свое формирование из-за положительных температур до 09:00 25 января. В связи с этим она посоветовала пешеходам быть аккуратными на улицах, а водителям – соблюдать скоростной режим.

"В Подмосковье при слабо отрицательной температуре воздуха слабая морось замерзла, превратившись в гололед", – предупредила также жителей Московской области синоптик.

В свою очередь, невролог и кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская рассказала, что головная боль сильнее всего ощущается в периоды потепления.

"Чем выше температура воздуха, тем меньше в организме вырабатывается серотонина – гормона, который регулирует чувствительность к боли. Кровеносные сосуды расширяются, а болевые рецепторы раздражаются", – сообщает Life.ru.

Чтобы избавиться от мигрени, специалист порекомендовала отдохнуть в тишине, выпить воды или травяного чая, сделать прохладный компресс на лоб и помассировать голову. Также она посоветовала просто подышать, чтобы расслабиться и снять напряжение в мышцах.

При этом, по ее словам, если через 72 часа, помимо головной боли, наблюдается еще и головокружение, тошнота, ухудшение зрения, онемение или слабость в конечностях, нарушение речи, боль за грудиной, тогда необходимо обратиться к специалисту.

"Риск ухудшения течения сердечно-сосудистых заболеваний в период перепадов погоды несколько выше, чем в остальное время", – заключила врач.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что текущая неделя в российской столице станет самой теплой с начала 2024 года.

По его словам, уже 25 и 26 января с подходом циклона выпадет до 5–7 сантиметров снега, установится оттепель. В выходные ожидается рост атмосферного давления, предупредил синоптик.



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