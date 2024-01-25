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25 января, 08:45

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Бирюлевская линия метро повысит доступность семи районов Москвы – Собянин

Бирюлевская линия метро повысит доступность семи районов Москвы – Собянин

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Жители семи районов Москвы получат новые удобные маршруты. Улучшить транспортную доступность позволит запуск новой Бирюлевской линии метро. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Новая радиальная линия протянется через районы Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Печатники, Царицыно, Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное. Мэр Москвы отметил, что в районе новых станций проживает больше полумиллиона человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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