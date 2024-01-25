Сергей Собянин поздравил московских студентов с Татьяниным днем

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил столичных студентов с Татьяниным днем. В своем телеграм-канале он назвал студенчество прекрасной порой, когда получаешь новые знания и профессию, одновременно весело проводишь время с друзьями и строишь планы на будущее.

Мэр подчеркнул, что Москва – столица российского студенчества. По его словам, в вузах и колледжах города обучается больше 900 тысяч человек, и у них есть масса возможностей реализовать свои таланты, добиться успеха, принести пользу людям и внести вклад в развитие любимого города.

В честь праздника в столице пройдет множество событий, начиная от традиционных катаний на коньках, заканчивая фестивалями. Мэр рассказал, что студенты могут поучаствовать в мастер-классах и квестах, побороться за победу в конкурсах и соревнованиях, расширить круг общения и открыть для себя новые возможности.



"Желаю вам отличного настроения! А еще желаю ценить дружбу, наслаждаться молодостью и твердо верить, что у вас все получится" – заключил Собянин.

Ранее российское правительство обновило программу содействия занятости молодежи до 2030 года. Также там будут сформированы условия, помогающие молодым людям определиться с профессией до достижения 18 лет.

До этого Сергей Собянин сообщил, что в прошлом году Москва помогла столичной молодежи, участникам московских программ молодежного технологического предпринимательства создать свыше 130 стартапов. Это в 2,7 раза больше, чем в 2022 году, подчеркнул мэр.

Встречи московских школьников со студентами прошли в кадровом центре "Профессии будущего"