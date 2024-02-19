Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 13:50

Город

"Сити": концерт "Музыка турецких сериалов" с участием Бурака Озчивита в Москве

"Сити": концерт "Музыка турецких сериалов" с участием Бурака Озчивита в Москве

Отделения "Почты России" в Москве не будут работать 23 февраля

Парковаться на улицах Москвы 23 и 24 февраля можно будет бесплатно – Собянин

Москвичам рассказали, какие мероприятия стоит посетить в длинные выходные

Москвичам рассказали, как провести досуг на этой неделе

Ночные катания на коньках в Парке Горького пройдут с 00:00 до 03:00 17 февраля

Игра с китайскими палочками пройдет в Камергерском переулке в выходные

"Сити": топ-3 фильма недели

Москвичам рассказали, как провести досуг на этой неделе

Ледовое шоу "Влюбленные в фигурное катание" началось на "ЦСКА Арене"

В Москве на неделе пройдет несколько интересных концертов. Один из них состоится во вторник, 20 февраля, в "Крокус Сити Холле" и будет посвящен музыке из турецких сериалов.

Эстрадно-симфонический оркестр исполнит лучшие треки из популярных турецких сериалов, включая "Великолепный век" и "Черную любовь".

В концерте примет участие турецкий актер Бурак Озчивит. Он расскажет о трудностях съемок, популярности и поделится интересными историями из жизни.

Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
досуггородвидеоИван ЕвдокимовЕлизавета ЯкушеваПолина Федосова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика