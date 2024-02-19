"Сити": концерт "Музыка турецких сериалов" с участием Бурака Озчивита в Москве

В Москве на неделе пройдет несколько интересных концертов. Один из них состоится во вторник, 20 февраля, в "Крокус Сити Холле" и будет посвящен музыке из турецких сериалов.

Эстрадно-симфонический оркестр исполнит лучшие треки из популярных турецких сериалов, включая "Великолепный век" и "Черную любовь".

В концерте примет участие турецкий актер Бурак Озчивит. Он расскажет о трудностях съемок, популярности и поделится интересными историями из жизни.

Подробнее – в программе "Сити".