Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 11:30

Город

"Актуальный репортаж": проект реставрации башни XIX века согласовали в столице

"Актуальный репортаж": проект реставрации башни XIX века согласовали в столице

Собянин: нейросети стали незаменимым помощником на московских предприятиях

Аллею славы в честь 10-летия зимних Олимпийских игр в Сочи откроют на ВДНХ

"Город без окраин": Измайлово

"Аптекарский огород" украсили красными фонарями к китайскому Новому году

Цифровой сервис "Узнай Москву" предлагает туристические маршруты по столице

Столичные улицы украсят в честь китайского Нового года

Москвичам рассказали о городской программе льготной поддержки промышленности

Несколько детсадов и школ построят на северо-востоке столицы

Акция для посетителей в костюмах панд пройдет в Московском зоопарке

В Москве согласовали проект реставрации башни XIX века на станции Москва-Товарная Рязано-Уральской железной дороги. Башню возвели в 1898 году, чтобы снабжать водой депо и подъезжающие паровозы. На данный момент объект культурного наследия разрушается. Восстановить его взялся инвестор по программе "Рубль за квадратный метр".

В чем заключается суть программы? Что появится в башне после реставрации? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕлизавета ЯкушеваИван ЕвдокимовЕлена Любимова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика