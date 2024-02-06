"Актуальный репортаж": проект реставрации башни XIX века согласовали в столице

В Москве согласовали проект реставрации башни XIX века на станции Москва-Товарная Рязано-Уральской железной дороги. Башню возвели в 1898 году, чтобы снабжать водой депо и подъезжающие паровозы. На данный момент объект культурного наследия разрушается. Восстановить его взялся инвестор по программе "Рубль за квадратный метр".

В чем заключается суть программы? Что появится в башне после реставрации? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.