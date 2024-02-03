Столичная компания изготовила более 2,8 тыс тонн теста в 2023 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичная компания по выпуску готовых продуктов питания закупила новое оборудование, благодаря чему изготовила более 2,8 тысяч тонн блинного теста для собственной сети ресторанов русской кухни в Москве в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики.

Замруководителя департамента Дарья Степанова уточнила, что компания "Теремок" изготовила около 3 тысяч тонн теста.

"В прошлом году производитель готовых пищевых продуктов получил от фонда 50 миллионов рублей на закупку нового оборудования. В 2023 году предприятие произвело свыше 2,8 тысяч тонн блинного теста, из которого московская сеть ресторанов испекла более 28 миллионов блинов", – подчеркнула она.

Новое оборудование разместили в производственно-распределительном цехе компании площадью почти 6 тысяч квадратных метров. В прошлом году там выпустили тесто для блинов, блинную начинку, основу для супов, заготовки для вторых блюд и салатов.

"Чтобы обеспечить качество блюд и строгое соблюдение стандартов и рецептуры, мы готовим на высокотехнологичном отечественном оборудовании, разработанном специально для нас. За 25 лет работы в наших заведениях испекли более 390 миллионов тонн блинов", – рассказал основатель и управляющий сети ресторанов Михаил Гончаров.

В сеть входят 334 ресторанов в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Ежегодно заведения посещают свыше 32 миллионов человек.

Ранее стало известно, что восемь московских предприятий вышли на рынки стран Персидского залива, СНГ и Африки благодаря Центру поддержки экспорта АНО "Моспром" в 2023 году. Среди них оказались производители световых и электроэнергетических товаров, продуктов питания, напитков и другой продукции.

До этого Сергей Собянин сообщал, что столица успешно экспортирует промышленные изделия более чем в 145 стран. По его информации, в прошлом году город упрочил свои лидерские позиции по объему несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в другие государства. Доля ННЭ Москвы по итогам трех кварталов 2023 года – примерно 17%, уточнил он.

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