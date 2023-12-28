Системная поддержка промышленности помогла Москве нарастить экспорт – Собянин

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Москва успешно экспортирует промышленные товары более чем в 145 стран. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге.

По его словам, в 2023 году столица упрочила свои лидерские позиции по объему несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в другие страны. Доля ННЭ города по итогам трех кварталов этого года – примерно 17%.

Он отметил, что почти четверть ННЭ Москвы – продукция машиностроения. Подобные товары поставляют в Китай, Индию, Белоруссию, Турцию, Узбекистан, Казахстан, Алжир, Египет. Между тем 18% составляет продукция химической промышленности, которую закупают Мексика, Белоруссия, Казахстан, Турция, Бразилия, Китай, Индия.

Продукты пищевой и перерабатывающей промышленности занимают 4%. Их продают в Азербайджан, Армению, Грузию, Узбекистан, Казахстан, Белоруссию, Киргизию, добавил мэр. Кроме того, столичные предприятия продают за границу бытовую химию, лекарственные средства, полиграфическую и косметическую продукцию.

В сообщении указано, что производители смогли нарастить экспорт, несмотря на санкции, введенные в 2022 году, прежде всего при помощи увеличения товарооборота с дружественными странами. Объем ННЭ столичной продукции в них за три квартала 2023 года увеличился более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. От всего ННЭ Москвы это около 90%.

При этом параллельно компании начали выход и на новые рынки. Некоторые из них впервые вышли на экспорт в Иран, Саудовскую Аравию, Сенегал, Египет, Туркменистан. Ведется работа по поставкам отечественного RFID-оборудования в страны Ближнего Востока и Северной Африки, в Иран – оборудования, предназначенного для автоматического предупреждения пожара, подчеркнул Собянин.

По его мнению, подобного результата не получилось бы достичь, если бы не система эффективной поддержки московской промышленности. Городской экспортный центр "Моспром" в этом году организовал 16 международных бизнес-миссий и 8 отраслевых выставок, во время них столичные экспортеры провели более 2,4 тысячи бизнес-встреч.

Собянин поделился, что столичный производитель литий-ионных аккумуляторных батарей для промышленной техники "КлинПауэр" договорился с одним из ведущих белорусских машиностроительных предприятий именно во время бизнес-миссии в Белоруссию.

Кроме того, кондитерская фабрика "Монетный Двор Универс" в ходе выставки FoodExpo в 2022 году в Казахстане заключила контракт с казахстанской компанией на поставку продукции. Также производитель 3D-принтеров "Пикасо 3д" по итогам бизнес-миссии в рамках международной выставки "ИННОПРОМ. Королевство Саудовская Аравия" заключил два контракта на поставку продукции, наладил партнерские отношения с представителями ОАЭ.

Мэр добавил, что производитель кабельной продукции "Спецкабель" при помощи участия в различных экспортных мероприятиях смог организовать поставки кабелей для промышленных интерфейсов современного технологического оборудования в Узбекистан. Производитель волоконно-оптических измерительных трансформаторов тока "Профотек" во время промышленной выставки "Иннопром" в Казахстане достиг соглашения о продолжении рабочих контактов.

Ранее стало известно, что московские компании при поддержке правительства столицы смогут посетить 14 международных выставок и 21 бизнес-миссию в странах Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока и СНГ.

До этого предприниматели из Москвы поучаствовали в международной выставке пищевой промышленности Vietfood&Beverage во вьетнамском Хошимине. Во время нее они провели более 300 встреч с зарубежными партнерами.

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