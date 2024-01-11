Оборот московских производителей пищевых продуктов вырос на 6,7%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Оборот предприятий Москвы, которые функционируют в сфере производства пищевой продукции, в январе – октябре прошлого года вырос на 6,7% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что производители пищевой продукции на регулярной основе увеличивают выпуск и выходят на новые рынки сбыта.

"Оборот компаний этой сферы за 10 месяцев 2023 года достиг 500,6 миллиарда рублей – на 6,7% больше, чем годом ранее. Более четверти объема – около 133 миллиардов рублей – обеспечили предприятия, специализирующиеся на переработке и консервировании мяса и мясной продукции. Почти 15%, или 73,5 миллиарда рублей, составила выручка производителей молочной продукции", – сказал заммэра.

По словам Ефимова, заводы, которые осуществляют выпуск хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, заработали 69,4 миллиарда рублей, что составляет 14% в общем обороте отрасли.

Кроме того, доля производства пищевых товаров в общем обороте обрабатывающей промышленности за 10 месяцев 2023 года составила 4,3%. Таким образом, она увеличилась к тому же периоду 2022-го почти на 0,4 процентного пункта.

Отмечается, что на Москву приходится порядка 6,1% оборота производителей пищевой продукции всей России. Темпы роста оборота компаний города этой сферы на 4,6 процентного пункта опережают общероссийские темпы.

В департаменте экономической политики и развития Москвы добавили, что первые позиции по росту с января по октябрь 2023 года заняли предприятия по переработке и консервированию фруктов и овощей. Их обороты увеличились почти в 2,1 раза в сопоставимых ценах.

Вместе с тем стало известно, что обороты компаний, которые занимаются переработкой и консервированием рыбы, ракообразных и моллюсков, в сопоставимых ценах выросли на 19,1%. Предприятия мясной и молочной промышленности нарастили обороты на 17,1 и 16,8% соответственно.

Основной рост этой сферы обеспечивают крупные и средние предприятия. В департаменте уточнили, что на них приходится 80,3% оборота, или почти 402 миллиарда рублей. Это на 10,8% больше в сопоставимых ценах, чем в январе – октябре 2022 года.

В свою очередь, в департаменте инвестиционной и промышленной политики города поделились, что в столице в сфере продуктов питания трудятся более 250 компаний. За январь – октябрь 2023 года они нарастили объемы выпуска товаров на 37,6% в сравнении с аналогичным периодом 2022-го. В частности, они передали заказчикам более 235 тысяч тонн колбасных изделий, свыше 34 тысяч тонн сыра и творога, а также 396,7 тысячи тонн хлеба и хлебобулочных изделий.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что российская столица успешно экспортирует промышленные товары более чем в 145 стран. Мэр отметил, что в прошлом году Москва закрепила свои лидерские позиции по объему несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в другие государства. Доля ННЭ столицы по итогам трех кварталов этого года составляет порядка 17%, уточнил он.



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