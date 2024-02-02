Восемь столичных компаний вышли на мировой рынок в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Восемь московских предприятий вышли на рынки стран Персидского залива, СНГ и Африки благодаря Центру поддержки экспорта АНО "Моспром" в 2023 году. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заммэра рассказал, что среди вышедших на мировой рынок компаний стали производители световых и электроэнергетических товаров, продуктов питания, напитков и другой продукции. Он отметил, что компания по производству светотехнических изделий "Трансинжиниринг" подписала контракт, согласно которому будет заниматься оснащением сети казахстанских супермаркетов.

Ефимов указал, что еще одна столичная компания "Эколайт", работающая в области электротехники, после участия в бизнес-миссии в Иране нашла потенциального дистрибьютора своих товаров. Предприятие планирует осуществлять поставки устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП) и производить их на территории Ирана. Также в 2023 году московский бренд SAUK получил запросы на поставку своего оборудования радиочастотной идентификации в Египет и Сомали.

Кроме оборудования, на иностранные рынки в 2023 году вышли и производители продуктов питания, уточнил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Он рассказал, что международная выставка Foodex Saudi в Саудовской Аравии прошла успешно, и несколько московских компаний после нее получили крупные предложения от зарубежных партнеров.

По словам Ефимова, предприятие по изготовлению костного бульона ProBulion в данный момент находится на стадии переговоров о локализации производства школьного питания в Саудовской Аравии и поставках в первую российскую школу в этом государстве. Еще, отметил Овчинский, в этой же стране хочет открыть свой шоколадный бутик с конфетами премиум-класса компания "Принцесса Шоко". Сейчас с предприятием проходят переговоры о заказе пробной партии из Москвы, после чего будет решен вопрос о будущих поставках или локализации, добавил он.

Кроме того, производитель напитков "Азиано" будет поставлять свои товары крупному дистрибьютору пищевой продукции в Узбекистане.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что столица успешно экспортирует промышленные изделия более чем в 145 стран. По его информации, в прошлом году город упрочил свои лидерские позиции по объему несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в другие государства. Доля ННЭ Москвы по итогам трех кварталов 2023 года – примерно 17%, уточнил он.

Также, по его словам, продукты пищевой и перерабатывающей промышленности занимают 4%, их продают в Азербайджан, Армению, Грузию, Узбекистан, Казахстан, Белоруссию, Киргизию, сказал мэр.

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