Более 140 тыс квадратных метров недвижимости появится в центре Москвы

В центре Москвы идет активно строительство по программе реновации. На данный момент в Центральном административном округе строят три многоэтажки, еще восемь зданий находятся на этапе проектирования – это более 140 тысяч квадратных метров недвижимости. Такие данные предоставили в столичном департаменте градостроительной политики.

Ранее на территории столичного округа под заселение уже передали шесть новостроек в Басманном, Красносельском, Пресненском и Таганском районах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.