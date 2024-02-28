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28 февраля, 07:15

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Более 140 тыс квадратных метров недвижимости появится в центре Москвы

Более 140 тыс квадратных метров недвижимости появится в центре Москвы

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В центре Москвы идет активно строительство по программе реновации. На данный момент в Центральном административном округе строят три многоэтажки, еще восемь зданий находятся на этапе проектирования – это более 140 тысяч квадратных метров недвижимости. Такие данные предоставили в столичном департаменте градостроительной политики.

Ранее на территории столичного округа под заселение уже передали шесть новостроек в Басманном, Красносельском, Пресненском и Таганском районах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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