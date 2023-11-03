Собянин заявил об увеличении численности редких животных в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В город прилетают птицы, которые несколько лет считались вероятно исчезнувшими, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр заявил, что в столицу возвращаются осоед, зеленый дятел, голубь клинтух, черный коршун и серая цапля.

"Это происходит, когда появляются необходимые условия для их обитания: укромные места для гнездования и выведения потомства, качественная вода, воздух, достаточная кормовая база, низкий уровень шума", – поделился Собянин.

По словам градоначальника, в общей сложности с начала 2023 года эксперты выявили на природных территориях Москвы 241 вид животных. Мэр уточнил, что 116 из них попали в Красную книгу столицы, два – в Красную книгу России.

Ранее сотрудники департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы призвали до наступления морозов не подкармливать диких животных и птиц в столице.

До зимы птицы и животные способны самостоятельно находить себе корм. В департаменте подчеркнули, что угощать белок и пернатых можно лишь при отрицательной температуре воздуха и устойчивом снежном покрове.

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