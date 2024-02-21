Учебный корпус в столичном районе Преображенское готов на 70%

Фото: Депстрой Москвы

Строительная готовность нового учебного корпуса на 400 мест, расположенного в столичном районе Преображенское, составляет 70%. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Объект находится по адресу улица 2-я Пугачевская, дом 12А. В настоящее время там осуществляются отделочные работы, выполняется монтаж наружных и внутренних инженерных систем, производится облицовка фасада, уточнил Загрутдинов.

По его словам, ввести объект в эксплуатацию специалисты намерены уже в этом году. Высота здания составит четыре этажа.

Помимо учебных кабинетов, в корпусе появятся обеденный зал, место для проведения мероприятий с трибунами, спортивный блок, включающий спортзал с возможностью трансформации на два зала, с раздевалками и душевыми, медицинские кабинеты.

Кроме того, корпус оснастят инженерным лабораторно-исследовательским комплексом и IT-полигоном. Само здание оформят в оранжево-белых тонах. Из основного объема будут выделяться помещения спортивного зала и лестниц.

Учебный корпус войдет в состав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города "Школа № 1505".

Ранее сообщалось, что в 2024 году власти Москвы введут 30 детских садов и школ на территории ТиНАО. По словам Сергея Собянина, их оснастят всеми условиями для учебы и дополнительного образования. Так, там появятся оборудованные IT-полигоны, классы робототехники и лаборатории.

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