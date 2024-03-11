Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 16:45

Город

Председатель комитета ветеринарии Москвы рассказал о суперсервисе "Мой питомец"

Председатель комитета ветеринарии Москвы рассказал о суперсервисе "Мой питомец"

Председатель комитета ветеринарии Москвы рассказал о вакцинации домашних животных

Председатель комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин рассказал, как найти питомца

Председатель комитета ветеринарии Москвы рассказал об ответственности за домашних питомцев

Москвичи держат около 500 тысяч домашних животных

Новости регионов: крыша станции техобслуживания упала при пожаре в Сургуте

Московский зоопарк показал, как панда Катюша осваивается в большом вольере

Более 130 тыс человек воспользовались сервисом "Мой питомец" с лета 2023 года

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о начале реставрации городской усадьбы Морозова

Новости часа: столичные ИТ-компании заработали около 3,5 трлн рублей в 2023 году

Председатель комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин рассказал, какие функции доступны горожанам в суперсервисе "Мой питомец". Так, по его словам, владельцы домашних животных могут онлайн выбрать клинику и записаться на прием к специалисту в разделе "Запись к ветеринарному врачу".

Кроме того, в сервисе появилась возможность ведения электронной карты животного. Все приемы, осуществляемые в государственных ветеринарных лечебницах, а также результаты лабораторных исследований заносятся в нее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныегородвидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика