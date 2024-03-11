Председатель комитета ветеринарии Москвы рассказал о суперсервисе "Мой питомец"

Председатель комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин рассказал, какие функции доступны горожанам в суперсервисе "Мой питомец". Так, по его словам, владельцы домашних животных могут онлайн выбрать клинику и записаться на прием к специалисту в разделе "Запись к ветеринарному врачу".

Кроме того, в сервисе появилась возможность ведения электронной карты животного. Все приемы, осуществляемые в государственных ветеринарных лечебницах, а также результаты лабораторных исследований заносятся в нее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.