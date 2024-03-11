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11 марта, 10:45

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"Город без окраин": Филевский Парк

"Город без окраин": Филевский Парк

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Галина Полякова живет в районе Филевский Парк с рождения. Она – потомственный физик. Ее династия началась с дедушки, который работал на легендарном заводе имени Хруничева. Ее отец преподает физику студентам МГУ, а сама Галина – школьникам.

Москвичка любит гулять по родному району, а цель ее прогулки сегодня – подготовка к уроку "Филевский Парк глазами физика". Галина хочет в занимательной форме рассказать школьникам о том, как изменился район, и о том, что физика – это совсем не скучно.

Подробнее – в программе "Город без окраин".

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