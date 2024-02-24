Пешеходный мост в Мнёвниковской пойме соединит ее южную часть с Филевским парком

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Реализация проекта по возведению нового пешеходного моста в Мнёвниковской пойме позволит соединить ее южную часть с Филевским парком, рассказал заммэра города Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что в настоящее время идет подготовка документации с помощью технологий информационного моделирования. При этом архитектурно-градостроительное решение уже утверждено, отметил Бочкарев. По его словам, протяженность конструкции составит около 200 метров.

"В архитектурно-градостроительное решение будущего искусственного сооружения и создаваемую проектную документацию включены элементы дизайна, которые позволят вписать мост в общую стилистику сооружений на территории поймы", – подчеркнул он.

Бочкарев также обратил внимание, что мост улучшит доступность как Мнёвниковской поймы, так и парка "Фили".

Пролеты конструкции будут иметь форму арки. Что касается цветового решения, сами пролеты будут светло-серые, а дугообразные части – красные. Здесь сделают регулируемую архитектурную подсветку. Заместитель мэра добавил, что все конструкции в этом районе возведены согласно общей архитектурно-градостроительной концепции.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве планируют достроить еще один мост через Яузу, который свяжет корпуса МГТУ имени Н. Э. Баумана.

До этого в столице открыли пешеходный мост через реку. По нему преподаватели и студенты университета, а также местные жители могут с комфортом добираться до метро и станции Электрозаводская третьего Московского центрального диаметра.



"Мой район. Новости": новый мост свяжет Филевскую и Мнёвниковскую поймы в Москве