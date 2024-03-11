Городские службы продолжают убирать и ворошить снег в Москве

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Столичные службы продолжают проводить работы по ворошению, погрузке и вывозу снега и валов, образованных во время сильных снегопадов, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.



"Ворошение позволяет ускорить таяние остатков снежных масс", – объяснили в ведомстве.



Специалисты Мосводостока очищают водоприемные колодцы от снежной шуги и наледи для беспрепятственного пропуска талых вод.

Работы по ворошению снега для ускорения его таяния повсеместно организовали в столице 10 марта.

Как сообщала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, снег начнет интенсивнее таять после середины марта. Синоптик считает, что для более быстрого таяния снега нужно, чтобы среднесуточная температура была не меньше 1 градуса, это возможно только после 15 марта.

Вместе с тем до вечера вторника, 12 марта, в Москве и Подмосковье будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.

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